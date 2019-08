El PSG ja no amaga una possible sortida de Neymar

El director esportiu, Leonardo, confirma converses amb alguns clubs

Redacció París

El director esportiu del París Saint-Germain (PSG) , Leonardo de Araujo, va assenyalar ahir que les negociacions respecte a la sortida de Neymar del club francès “han avançat”. El crac brasiler no ha estat convocat per al partit d’avui davant el Nimes de la primera jornada de la Ligue 1 i Leonardo va explicar, en una trobada informal amb periodistes, que “ja veurem què passa. Tots necessitem que el futur es defineixi".

El director esportiu no va donar pistes concretes sobre la negociació i el tècnic, Thomas Tuchel, va afegir en conferència de premsa que Neymar “segueix una mica lesionat” i que no disputarà el primer partit del PSG aquesta temporada “perquè no ha pogut completar la setmana d'entrenaments amb el club”. El tècnic alemany va destacar que el jugador va rebre un cop aquest divendres i un altre ahir que no li van permetre acabar la sessió i no va voler entrar en decisions polítiques del PSG. La presència de Neymar a l'equip era una de les principals incògnites en un moment de plena especulació sobre el seu futur. Segons el diari Le Parisien, les converses amb el Reial Madrid, pel que sembla, avancen més de pressa que amb el Barça, ​​un detall que Leonardo no va revelar en l’esmentada trobada.

