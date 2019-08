Encamp i l'FC Barcelona volen seguir junts

Les dues parts ho van explicar durant la presentació de la pretemporada de l’equip d’handbol

El primer equip d’handbol de l’FC Barcelona està realitzant aquests dies per desè any consecutiu una estada de pretemporada a Encamp. Els blaugrana van arribar dissabte i s’hi estaran fins dijous, i estan realitzant diverses sessions preparatòries i altres activitats. Ahir va ser el torn de la recepció institucional al comú encampadà, on va assistir la plantilla, el cos tècnic i directius de l’equip català, a més de representants comunals com la cònsol menor, Esther París. Jugadors i autoritats van fer-se una foto de família i totes dues parts van intercanviar regals.

Enguany ha estat la desena vegada que l’equip d’handbol