El primer duel a casa serà en la segona jornada contra el Fuenlabrada i en la tercera els d'Ibon Navarro rebran l'FC Barcelona

Actualitzada 07/08/2019 a les 12:13

Redacció Andorra la Vella

S'ha fet esperar més del compte, però finalment avui l'ACB ha fet públic el calendari per a la temporada 2019-2020. La Lliga Endesa ha anunciat primer a Twitter els enfrontaments de la primera jornada un per un i just després ha publicat a la resta de canals tot el calendari sencer. El MoraBanc Andorra arrencarà la temporada a la pista del València Basket el 26 de setembre a les 20 hores, mentre que el primer rival a passar pel Poliesportiu serà el Montakit Fuenlabrada, el dissabte 28 a les 18 hores. Només una setmana després, el nou FC Barcelona de Nikola Mirotic i Àlex Abrines, entre altres, visitarà el Principat, mentre que per enfrontar-se al Reial Madrid els d'Ibon Navarro hauran d'esperar fins a la jornada 14, que es disputarà entre el 21 i 22 de desembre. Aquest duel serà a domicili, igual que el darrer de la primera volta, que marca el tall per a la Copa del Rei i el qual jugaran a Manresa, així com el del final de la temporada regular, en el qual s'enfrontaran al Fuenlabrada.