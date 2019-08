La comissió de clubs de Tercera i Segona B considera que la federació espanyola va interpretar malament el reglament

Actualitzada 06/08/2019 a les 16:57

Redacció Andorra la Vella

La polèmica per l'ascens als despatxos de l'FC Andorra de Piqué a Segona B segueix viva. Al recurs presentat al Consejo Superior de Deportes (CSD) per part de L'Hospitalet, s'hi ha afegit el de ProLiga Fúbtol, la Comissió de Clubs de Tercera i Segona B. L'ens ha emés un comunicat en què anuncia la mesura ja que considera que la Real Federación Espanyola de Fútbol (RFEF) "ha interpretat de manera errònia l'artícle 194 del Reglament General RFEF i que porta per títol 'Cobertura de vacants per causes econòmiques a Segona Divisió B'". Segons explica l'associació futbolística en el comunicat, en l'article en qüestió "per omissió, s'exclou com a candidats a ocupar la vacant als clubs que han assolit l'ascens a Tercera la temporada immediatament anterior". L'escrit segueix exposant que "atenent a la literalitat de l'artícle 194 apartats 3a) i 5 del reglament", es preveu que a l'hora d'escollir clubs per àmbit territorial es tenen en compte els punts obtinguts al campionat de lliga a Tercera i al play-off d'ascens, i per tant, "la impossibilitat que un club que en la temporada anterior milités a la primera de les categories d'àmbit territorial, pugui optar a ser un dels clubs amb dret a ocupar la vacant".

Mentrestant, l'FC Andorra, aliè als recursos, continua preparant-se per jugar la Segona Divisió B i avui mateix disputa la primera eliminatòria de la Copa Catalunya contra el Terrassa a Prada de Moles (19 h).