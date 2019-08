La secció d'handbol obre les estades de pretemporada de l'FC Barcelona a Encamp

Actualitzada 06/08/2019 a les 06:51

Redacció Encamp

La secció d’handbol de l’FC Barcelona Lassa va arrencar diumenge la seva estada de pretemporada a Encamp, on romandrà fins dijous per preparar la propera temporada. Durant aquests dies, els jugadors de Xavi Pascual realitzen triples sessions i s’han exercitat a Prada de Moles, el centre esportiu i fins i tot la plantilla va fer ahir una visita recuperadora al riu Valira.

A més del primer equip blaugrana d’handbol, enguany també farà una estada a Encamp el d’hoquei patins, que visitarà el país per primera vegada entre l’11 i el 16 d’aquest mes. Per últim, el filial blaugrana d’handbol també serà a Encamp, en aquest cas del 2 al 5 de setembre.