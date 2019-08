L'entitat tricolor ha comunicat que el capità deixa el club després de tres temporades

Oliver Stevic no seguirà al MoraBanc Andorra Oliver Stevic ha jugat tres temporades a Andorra Fernando Galindo

Actualitzada 05/08/2019 a les 18:23

Redacció Andorra la Vella

Oliver Stevic no jugarà al MoraBanc Andorra la propera temporada, tal i com ha informat el club en un comunicat aquest migdia. El pivot serbi ha jugat les últimes tres campanyes com a tricolor, i era un dels capitans de la plantilla.

El club ha agraït a les xarxes socials el seu compromís i professionalitat i li ha desitjat sort.