El gran mestre Maxim Lagarde es proclama campió a Andorra

Actualitzada 05/08/2019 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

Maxim Lagarde, gran mestre internacional d’escacs, es va proclama, ahir, campió de l’Open Internacional d’Andorra, que enguany celebrava la seva 37a edició. El francès va dominar la prova, gairebé des que es va superar l’equador d’aquesta, fins a la novena ronda, que es va disputar ahir.

Tot i això, l’avantatge del francès no era ampli, fins al punt que a l’última ronda hi havia una àmplia nòmina de jugadors que arribaven amb sis punts i la possibilitat d’incrementar aquesta xifra, fins als set, que els hagués donat accés a les primeres posicions de la classificació. El primer lloc, no va variar, ja que el francès es va seguir mostrant igual de sòlid que ho havia fet en les jornades anteriors i, portant les peces negres, va superar el també gran mestre, Maxim Vavulin. De fet, el triomf davant del rus provocava que Lagarde acabés el torneig havent sumat vuit punts i mig dels nou possibles, cap derrota, vuit victòries i només unes taules en tota la competició.

L’andorrà Robert Alomà va ser el millor del Principat a la competició, en acabar-la en sisena plaça.