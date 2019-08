Andorra cau davant Geòrgia i acaba en quarta posició (45-72)

Les del Principat van tenir opcions de guanyar fins a la mitja part

La selecció femenina de bàsquet no va poder tancar l’Europeu C U18, amb una medalla. Les andorranes van caure amb claredat, en el partit per la tercera i quarta posició davant Geògia. Un mal tercer quart va condemnar les tricolors, que havien tancat el primer període, perdent tan sols de quatre punts i havien arribat al descans amb un desavantatge d’onze, però amb tot obert.

A la represa només van ser capaces d’anotar set punts en deu minuts, fet que va permetre les georgianes trencar l’enfrontament i apuntar-se la medalla de bronze de manera definitiva. Al final de la tercera mànega,