Walker i Sy, els que falten

L’aler d’Ohio i l’ala-pivot francès són les dues peces amb què el MoraBanc vol tancar la plantilla per a la temporada vinentt

El MoraBanc Andorra és molt a prop de tancar la plantilla per a la temporada 2019-2020. Només resten dues fitxes per completar la nòmina dels dotze jugadors que dirigirà Ibon Navarro i, si no canvien molt les coses, els noms que ho faran seran David Walker i Bandja Sy.

L’aler nord-americà està molt a prop de signar la seva renovació, de fet, només resten alguns serrells perquè la notícia sigui oficial. Pel que fa al francès, la seva incorporació semblava que es tancaria molt abans, però en els últims dies, les negociacions s’han aturat una mica. En qualsevol cas, des del