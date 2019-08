La Purito Kids reuneix uns 170 ciclistes i és el millor preludi per a l'absoluta

Actualitzada 04/08/2019 a les 07:02

Redacció Encamp

Prop de 170 ciclistes d’entre 5 i 14 anys vinguts d’Andorra, Espanya i França es van aplegar ahir a Encamp, per celebrar una nova edició de La Purito Kids, preludi de la prova per a adults que se celebrarà avui. Els joves esportistes van haver de recórrer un circuit de 700 metres i, en funció de la categoria en la qual competissin, van haver-hi de fer un nombre de voltes concret. “És la cursa més maca i hi ha un ambient brutal, aquests nens són el futur i gaudeixen, tenen el seu moment de bicicleta i sobretot, de joc”, explicava Joaquim Purito Rodríguez. Pel que fa a la prova d’avui, en categoria absoluta, el gran líder d’aquesta va recomanar als participants, “calma, perquè és una prova molt llarga, la mitjana de temps ronda les set hores”.

A les paraules del ciclista s’hi va afegir el consol encampadà, Jordi Torres, que va reconèixer que “amb la Purito Kids el que volem és reafirmar l’aposta decidida del comú d’Encamp, estem encantats de com ha funcionat l’esdeveniment”.

