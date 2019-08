El MoraBanc jugarà contra el Baxi Manresa el 30 d'agost

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:55

El MoraBanc Andorra ja ha definit el calendari d’amistosos de pretemporada i, el primer serà el dia 30 d’agost. Els andorrans rebran, al Pas de la Casa, el Baxi Manresa de Pedro Martínez.

La propera cita dels tricolors serà el dia 5 de setembre, quan s’enfrontaran al Futbol Club Barcelona, en una hora encara per confirmar. El duel es disputarà a Sant Julià de Vilatorta, dins el marc del tradicional torneig que es fa cada any a la localitat osonenca. El debut oficial dels d’Ibon Navarro serà, com el curs passat, a la Lliga Catalana. Les semifinals de la competició seran el 9 de setembre a l’Olímpic de Badalona i el rival, novament el Manresa. En cas de passar a la final, jugaran el dia 11 a les 12 hores al mateix lloc. La pretemporada es tancarà amb els duels contra l’Èlan Béarnais Pau-Orthez, el 13 de setembre a França; davant el Joventut de Badalona, el dia 15, a les 19 hores a Escaldes i a les 20 hores del dia 19, amb el Casademont Saragossa, a Balaguer.