Reggie Upshaw Jr. fitxa pel Reggio Emilia italià

El MoraBanc no li havia fet oferta de renovació, l’opció és Walker

Reggie Upshaw Jr. no serà jugador del MoraBanc Andorra la propera temporada. L’aler-pivot de Tennessee va fitxar ahir pel Reggio Emilia de la Lliga italiana. El club tricolor no li havia fet arribar, fins aleshores, cap oferta per seguir vinculat al conjunt del Principat, fet que va provocar que Upshaw es mogués per altres àmbits.

Amb aquesta acció el MoraBanc demostra que la seva prioritat, ara per ara, és renovar David Walker, que ho té gairebé tancat. A la posició de quatre, a més, arribarà Bandja Sy si no hi ha un daltabaix d’última hora. Segurament ha estat aquesta l’altra causa