L’expilot de Fórmula 1 és un dels gestors del kàrting, i ahir hi va rodar

Marc Gené lloa les millores del circuit Marc Gené va rodar ahir al traçat andorrà. Fernando Galindo

Actualitzada 31/07/2019 a les 07:29

Ignasi Massafret Andorra la Vella

Marc Gené va ser ahir al Circuit d’Andorra Pas de la Casa en una visita en la qual va conèixer com evolucionen les activitats del kàrting, del qual és un dels gestors i saber de primera mà quin és l’estat del traçat. L’expilot de Fórmula 1 va destacar les notables millores de la instal·lació respecte el curs passat i va provar l’asfalt en primera persona.

Gené, el resident Dani Sordo, l’andorrà Marc Gutiérrez i Àlex Bercianos, director del circuit, van disputar una carrera amistosa amb els karts que hi ha al Pas. “Sempre és un plaer compartir pista amb pilots d’aquest nivell”, reconeixia Bercianos.

Els karts són disponibles per a tots els públics, durant tot l’estiu i el mateix circuit els lloga en tandes de deu minuts. Hi ha tres tipus de vehicles: per a nens, per a adults i un model biplaça per a pilots d’uns cinc o sis anys, que no arriben als pedals i disposen només d’un volant. Aquests comparteixen kart amb els pares, que són els que realment condueixen. “Anem molt millor que l’any passat”.

La temporada de kàrting tindrà un dels seus plats forts cap a finals d’estiu. El dia 14 de setembre es farà, al mateix circuit, un curs de conducció de karts, exclusiu per a gent del país. Serà la primera vegada que es faci aquesta iniciativa. Fins aleshores, el lloguer resta obert a tothom i l’acollida és cada cop és més bona i generalitzada. “Cada vegada més gent coneix el circuit i les ofertes que tenim, és innegable que el turisme ens ajuda molt a poder promocionar una activitat atractiva com aquesta”.

En paral·lel a les activitats amb karts, el traçat del Principat ofereix també una experiència idèntica en motos. Se’n poden llogar de diferents tipus i rodar pel circuit. De fet, tot l’equipament necessari es proporciona des de la mateixa instal·lació.