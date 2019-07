Andorra cau contra Mònaco i es complica la lluita per les medalles

Actualitzada 31/07/2019 a les 07:29

La selecció andorrana de bàsquet masculina sub-18 va caure ahir en el segon partit dels tricolors a l’europeu C. El botxí va ser Mònaco, que va passar per sobre dels andorrans des de l’inici. El resultat final va ser dels que fan mal, ja que el correctiu va fregar la trentena de punts de diferència -81 a 53-, però el pitjor d’aquest marcador és que Andorra queda empatada amb els monegascs a una victòria i una desfeta al grup A. Pel bàsquet average, Mònaco és segona a dia d’avui, i a més depèn d’ella mateixa per entrar a la lluita per les medalles. Si guanyen Moldàvia, seran segons matemàticament. Andorra, en canvi, ha d’esperar que Mònaco no sumi el triomf i ha de guanyar contra Xipre, líder destacat, per poder acabar entre els dos primers. El partit es jugarà demà a les 19.30 hores al Poliesportiu.

L’equip femení, de la seva banda, es va estrenar amb triomf amb Moldàvia.