Guillem Muñoz torna a ser campió

Noemí Moreno va guanyar en noies i Albert Palahi va ser primer en e-bike

Guillem Muñoz es va proclamar campió, per segon any consecutiu, de l’Andorra Bike Race 2019. Tot i que no va poder imposar-se en l’etapa d’ahir, Muñoz va assegurar-se el títol després de ser el millor en el còmput general. En categoria femenina, la millor va ser Noemí Moreno, que, a més, va acabar molt a prop del top 10 de la general. Tot i ser el primer any que participava en la prova, el rendiment de Moreno va ser molt alt i va demostrar que està preparada per assaltar les primeres places del rànquing masculí. Finalment, Albert Palahi va ser