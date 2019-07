Gran 6è lloc de Marc Casal

L’andorrà va firmar un resultat brillant en una cursa on tot li va sortir bé i va demostrar un gran estat de forma

Marc Casal va firmar ahir una de les carreres que, segurament, millor regust li ha deixat des que es dedica a les curses de muntanya. L’andorrà va creuar la línia de meta de l’Skyrace Comapedrosa en una brillant sisena posició. La prova era puntuable per l’Skyrun Migu World Series i, curiosament, a Casal no li havia anat gaire bé en anys anteriors. De fet, ell mateix reconeixia que “aquí no havia fet cap bona cursa, havia tingut resultats mitjanament decents i aquest any no havia vist ni el recorregut”. El seu sisè lloc deixa en l’oblit aquestes paraules i fa