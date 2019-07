El club destaca que l'ala-pivot, espanyol d'origen dominicà, ha estat la revelació de la Leb Or

El MoraBanc fitxa Tyson Pérez per tres temporades Tyson Pérez és el nou fitxatge del MoraBanc Real Canoe

Actualitzada 29/07/2019 a les 12:57

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'ala-pivot Tyson Pérez per tres temporades. El jugador, espanyol d'origen dominicà, ha estat "la revelació de la Leb Or", segons el comunicat del club, que remarca que ha fet una gran temporada amb el Real Canoe, ha estat el tercer màxim anotador i el primer en valoració amb uns números de mitjana de 16 punts i 20 de valoració.

Tyson Pérez té 23 anys, fa 2,02 metres d'alçada i el general manager del MoraBanc, Francesc Solana, assegura que amb el fitxatge del nou jugador estem "molt contents per aquesta incorporació, una aposta de futur del nostre club. Un jugador que ha anat creixent les darreres temporades, des de EBA fins a Or, sent el millor jugador cada any”. Solana es mostra satisfet perquè el jugador hagi escollit el club tricolor “a l'hora de fer el salt ell ha apostat pel treball que fem aquí i pel projecte de futur que tenim per a ell. És un jugador que donarà molta energia i molta satisfacció com a club”.