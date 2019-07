Cristian España es queda fora del top 5 a la Baja Aragón i finalitza en desena posició

Cristian España no va poder acabar la Baja Aragón entre els cinc primers classificats. Després de rodar pràcticament tota la prova entre la sisena i la vuitena posició, el pilot andorrà es va marcar l’objectiu d’entrar al top 5, però finalment va finalitzar desè. Tancar el top 10 no és, ni molt menys, un mal resultat, però reconeix que li va quedar un regust agredolç. “Anàvem molt bé, el primer dia va ser genial, tot anava rodat. Estava convençut que podíem estar davant tocava arriscar, no ha sortit com esperàvem.”

La prova va finalitzar dissabte i és una de les que