Sergi Martín, primer andorrà al campionat de ciclisme en ruta

Actualitzada 28/07/2019 a les 07:16

Sergi Martín va ser el primer andorrà a creuar la línia de meta, a l’etapa individual de la Challenge Ordino, que es va disputar ahir al matí. El del Principat competia en categoria júnior, on va acabar primer i el seu bon resultat li va valer per acabar la prova, en tercera posició de la general masculina. El corredor de l’Agrupació Ciclista d’Andorra va quedar al darrere de Louis Chavanes i Miguel Martínez.

Tot i el mal temps, la prova es va disputar i, fins a 33 ciclistes van ser a la línia de sortida, a Ordino. La intenció de l’organització era situar l’arribada a la Coma del Forat d’Arcalís, però la meteorologia els va obligar a actuar sobre la marxa i retallar alguns quilòmetres. Finalment, la meta es va situar al túnel d’Arcalís.

Per part de l’Agrupació Ciclista d’Andorra, també van competir Toni Díez, Albert Camps, Gonzalo Fernández i Álvaro Priero. El també andorrà Nil Socias va finalitzar la cursa en cinquena posició de la categoria sub-23.