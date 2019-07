Els socis del Gimnàstic de Manresa van aprovar la conversió de l’entitat a societat anònima, fet que permetria a Kosmos aconseguir el control

El projecte de Gerard Piqué ha agafat una velocitat de creuer que sembla no tenir aturador. L’últim pas endavant de l’FC Andorra, de la mà del central català, es va produir divendres al vespre, quan el Gimnàstic de Manresa va celebrar l’assemblea en la qual els socis van aprovar la conversió de l’entitat bagenca a societat anònima. Amb aquest pas es dona via lliure a la compra del club català per part de Kosmos, per acabar convertint-lo en el filial tricolor. El Diari ja va avançar fa setmanes que el blaugrana tenia aquesta intenció i tot apunta que cada cop