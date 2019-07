Andorra debuta davant Moldàvia a l'Europeu C U18

La selecció andorrana de bàsquet 5x5 s’estrena, avui a les 19.45 hores, a l’Europeu C U18. Els tricolors debuten davant Moldàvia. L’equip ha quedat enquadrat al grup A, format per quatre conjunts i, en aquesta primera fase s’haurà d’enfrontar a Xipre i Mònaco, a banda de Moldàvia.

El grup B el formen cinc conjunts més. Gibraltar, Armènia, Albània, San Marino i Malta, que lluitaran per aconseguir una de les dues primeres places, per així poder accedir a les semifinals de la competició. Els dos primers de cada grup lluitaran per les medalles, jugant de manera creuada, segons la classificació en la