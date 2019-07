Palanca es desfà en elogis cap al projecte de Piqué

El qualifica d’intel·ligent i diu que li agradaria jugar a Segona B

Miguel Palanca, nou extrem del Futbol Club Andorra, va elogiar sense embuts el projecte que lidera Gerard Piqué. Va deixar clar que “és un projecte ambiciós i les persones que té darrere volen créixer juntament amb el projecte”. A més, va destacar que tot el que fa el central blaugrana “ho fa de forma meditada i si ha fet això, no és per caprici, vol el millor per a l’Andorra i em sembla genial. És una persona intel·ligent i ambiciosa”.

Pel que fa a la possibilitat que l’equip acabi jugant a Segona B, el futbolista va reconèixer que “m’agradaria jugar a