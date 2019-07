Bernat Lomero fa la seva segona millor marca als 100 papallona dels mundials de Gwangju

Actualitzada 27/07/2019 a les 07:02

Redacció Gwangju

Bernat Lomero va firmar, ahir al matí, la seva segona millor marca als 100 metres papallona. Ho va fet als mundials de Gwangju, a Corea. El nedador del Principat va aturar el cronòmetre en 58”12, fet que suposa que rebaixava el temps que havia fet a Montenegro durant els Jocs dels Petits Estats d’Europa, aquest mateix estiu. Allà, l’andorrà havia acabat la competició amb una marca de 59’’20.

Malgrat la bona actuació d’ahir, Lomero no va poder aconseguir el bitllet per a les semifinals del mundial. Es va classificar en sisena posició de la seva sèrie i el seu temps no li va valer per passar de ronda. Es va quedar a 62 centèsimes del primer de la sèrie.