Bernal es posa líder tot i la interrupció de l'etapa per un despreniment

Redacció Tignes

El ciclista resident Egan Bernal és el nou líder del Tour de França. Bernal va protagonitzar una etapa espectacular durant la jornada d’ahir –era la dinovena– però aquesta es va haver d’interrompre a causa d’un despreniment. L’esllavissada va ser provocada per culpa de les males condicions meteorològiques amb què es va disputar l’etapa i, quan s’havia d’afrontar la pujada final a Tignes, es va haver d’interrompre. El traçat era impracticable i l’organització es va veure obligada a aturar la competició quan ja s’havia coronat el port d’Iseran. Tot i això, Egan Bernal va ser capaç de pendre el primer lloc de la general al també resident Julian Alaphilippe i a més, li va treure 45 segons, que són els que els separen a hores d’ara al capdavant de la taula.

Darrere de Bernal va arribar Simon Yates, que, igual que el colombià, viu un moment dolç de forma. Alaphilippe, per la seva banda, té força complicat recuperar el mallot groc, ja que Egan Bernal és un corredor que rendeix molt millor en el tipus d’etapa que resten d’aquí al final del Tour de França. A més, Geraint Thomas té la vista posada en la segona posició i, de fet, és a poc més d’un minut de Bernal. El doblet de residents al capdavant podria tenir les hores comptades si Thomas és capaç de realitzar una bona etapa avui. Sigui com sigui, el que sí que s’està fent evident en l’edició d’enguany de la ronda francesa és que Bernal és una de les grans promeses del ciclisme actual i, si acaba proclamant-se campió, serà una realitat. Si l’etapa d’ahir no s’hagués interromput, el seu avantatge segurament hauria estat més gran. La decisió va molestar força els corredors.