L'Andorra de Piqué sol·licita la plaça del Reus

L'FC Andorra de Gerard Piqué vol la plaça del Reus, segons ha comunicat a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El club ha enviat la petició formal per ocupar la vacant que l'equip tarragoní ha deixat a Segona Divisió B i, per tant, la intenció de pagar l'aval de 452.022 euros. El termini per dipositar l'ingrés acaba demà i l'organisme decidirà qui és l'adjudicatari el dilluns vinent. També hi aspiren Zamora, Jaén, Intercity i Linares. Un dels màxims favorits a aconseguir la vacant és el Zamora, per mèrits esportius, ja que va quedar campió del grup VIII de Tercera Divisió amb 90 punts. D'altra banda, l'FC Andorra té l'avantatge de comptar com a equip català i això pot ajudar a la seva inscripció, ja que comparteix zona territorial amb el Reus.

