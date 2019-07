Cardelús apunta al xassís com una de les causes dels mals resultats fins ara

Actualitzada 26/07/2019 a les 07:19

Xavi Cardelús ha aprofitat l’aturada del Mundial de Moto 2 per fer balanç del que està sent la primera temporada com a pilot de ple dret d’aquesta competició. L’andorrà és el primer a reconèixer que les coses no estan sortint com esperava i creu que un dels motius és el xassís de la moto que condueix: “La cosa no acaba de rutllar i la causa principal és el xassís”, diu, un fet que van detectar aviat. “El bastidor de la moto generava molts problemes i comprometia molt l’entrada als revolts, el pas i la sortida. Això afecta molt la confiança en el pilotatge i fa que et deixis dècimes de segon a cada revolt.” A banda d’això, tot i que sap que KTM treballa per fer front a la problemàtica, Cardelús retreu a l’equip que “KTM no ha deixat de treballar fent versions diferents, però tot aquest material ha estat sobretot a disposició dels seus pilots oficials. Jo no he rebut pràcticament cap millora”, sentencia l’andorrà.