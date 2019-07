La Skyrace bat rècord de participació amb 800 corredors

Diumenge 28 de juliol la Massana acull una nova edició de l'Skyrace, que comptarà amb un 14% més de participació que l'any passat

La Skyrace d'enguany tindrà récord de participació Roda de premsa de la Skyrace Comapedrosa a Arinsal

Actualitzada 25/07/2019 a les 13:47

Redacció Andorra la Vella

La Skyrace reunirà diumenge 28 de juliol els millors corredors de l'Skyrunning mundial a Arinsal per participar en una nova edició, on hi haurà un total de 796 corredors, un 14% més que l'any passat. La cursa, de 21 quilòmetres per muntanya que arriba fins al pic del Comapedrosa als 2.942 metres d'altitud, forma part del circuit Migu Run Skyrunner World Series. Entre els corredors destaca Ruy Ueda, Elisa Desco i els germans Casal. Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, ha valorat la participació andorrana durant la roda de premsa d'aquest matí i ha assegurat que “és una de les curses més importants pel país i per la puntuació”. La sortida és diumenge 28 de juliol a les 8.30 hores i acollirà un total de 634 inscrits.

El mateix dia hi haurà dues proves paral·leles per a dos nivells diferents, la Skyrace Arinsal i la Catalonia Kids Cup. La primera consta de 15 quilòmetres i 1.325 metres de desnivell positiu comportant una prova més accessible per als més de 160 participants, i la segona és una cursa per a nens de 6 a 16 anys, amb diferents trajectes i nivells.