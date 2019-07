El Campionat d'Andorra estrena una crono per equips

S’espera que hi hagi un centenar de participants a la competició

Actualitzada 25/07/2019 a les 07:29

Redacció Ordino

El Campionat d’Andorra de Ciclisme en Ruta estrena, a l’edició d’enguany, una nova modalitat de prova cronometrada. Es tracta d’una crono per equips que es disputarà el dissabte 27 de juliol, a partir de les 21.30 hores.

Es farà dins la Crono Anyós Park Túnel 2 Valires i constarà de tretze quilòmetres. Els equips podran estar formats per entre tres i cinc ciclistes i es comptabilitzarà el temps dels tres millors de cada conjunt.

A més d’aquesta, també es farà una cronometrada individual al mateix circuit i una tercera prova individual. De fet, serà aquesta última la que obri la jornada. A partir de les 9.30 hores i amb sortida a Ordino i arribada a la Coma d’Arcalís, la Crono Ordino encetarà el campionat.

L’organització espera tornar a rondar el centenar de participants i, tal com reconeix Pau Iglesias, secretari de l’Agrupació Ciclista d’Andorra, “volem que sigui una jornada amb molt ambient ciclista, tot i que la prova ha evolucionat i cada vegada està més professionalitzada, no volem que la gent s’espanti pel nivell”. Iglesias explica que “precisament per això s’ha creat la crono per equips, és una prova més estratègica i que està més oberta als aficionats”.