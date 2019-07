Arnau Roig acaba 5è i Carla Marsol 7a als 200 metres

Actualitzada 25/07/2019 a les 07:30

Arnau Roig i Carla Marsol van competir, ahir, a la prova dels 200 metres de Festival Olímpic de la Joventut que es disputa a Baku. Roig va finalitzar cinquè de la seva sèrie i Marsol va fer-ho en setena posició. El primer va creuar la línia de meta en 22’’95 segons i la segona ho va fer en 27’’95 de la seva sèrie.

Amb aquest resultat, cap dels dos atletes del Principat no va aconseguir el pas a la propera fase ja que, per aconseguir-ho, era necessari acabar entre els dos primers o entre els millors temps dels corredors que no haguessin estat ni primers ni segons classificats.

Encara en l’àmbit de les competicions internacionals amb representació andorrana, Mònica Ramírez va debutar als mundials de natació, amb la 31a posició als cinquanta metres esquena, amb un temps de 30’’53. “Estic contenta de la meva marca i he tingut bones sensacions encara que m’hauria agradat tornar a batre el rècord nacional”, va declarar la nedadora.