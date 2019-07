Encamp, amb bona nota per ser Ciutat Europea de l'Esport el 2020

El comitè avaluador va visitar ahir les diferents instal·lacions de la parròquia

El comitè avaluador de la Federació de Ciutats i Capitals Europees de l'Esport, ACES-Europe, va visitar ahir la parròquia d’Encamp per avaluar la candidatura encampadana a ser Vil·la Europea de l’Esport el 2020.

Els membres d’ACES-Europe van visitar les diferents instal·lacions de la parròquia com Prada de Moles, el Complex esportiu i sociocultural d'Encamp i el Complex esportiu del Pas de la Casa, i a la tarda va ser el torn de la presentació de la candidatura per part del conseller d’esports del comú, Xavi Fernàndez.

El president d’ ACES-Europe, Gian Francesco Lupatelli, va destacar que “és una candidatura molt interessant”, i