Clevin Hannah signarà per tres temporades

El base arribarà al Principat després que l’Herbalife Gran Canària no igualés l’oferta andorrana

Clevin Hannah serà nou jugador del MoraBanc Andorra molt aviat i signarà per les tres properes temporades. L’Herbalife Gran Canària, club del qual prové, no ha igualat l’oferta qualificada que li va fer l’entitat del Principat. Els insulars tenien fins dilluns a les 23.59 per a fer-ho, ja que Hannah era un dels homes inclosos al dret de tanteig de l’actual mercat de fitxatges.

El base és originari de Nova York, però és internacional per Senegal i té la llicència cotonou, fet que li permet no ocupar plaça d’extracomunitari. A més, és un home amb molta experiència a la lliga ACB,