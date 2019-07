Nàdia Tudó bat dos rècords d'Andorra als mundials

Actualitzada 23/07/2019 a les 07:27

Redacció Andorra la Vella

Nàdia Tudó va tornar a batre, ahir, el rècord d’Andorra dels cent i cinquanta metres braça. La nedadora de la Federació Andorrana de Natació ho va fer als mundials, que s’estan disputant a la localitat de Gwangju, Corea. Tudó va aturar el rellotge en 1’11’’53 als cent metres, fet que significa que va millorar la seva marca en pràcticament un segon i mig. Cal destacar que l’anterior temps de la del Principat, també era rècord nacional. En el primer parcial, als cinquanta metres, va registrar una marca de 33’’61, fet que també segellava la millor marca de país.

L’objectiu de Nàdia Tudó segueix sent firmar la marca mínima per ser als Jocs Olímpics de Tòquio, que tindran lloc l’estiu de l’any vinent. El seu marge de millora en braça encara és ampli, ja que només fa tres mesos que competeix en aquesta disciplina, on està deixant grans sensacions. De fet, als Jocs del Petits Estats de Montenegro, es va penjar la medalla d’or, també als cent metres. “Estic molt contenta de la meva prova i amb moltes ganes de seguir treballant”, va reconèixer després de la seva actuació d’ahir.

La FAN també va participar ahir, al campionat d’Espanya en categoria alevina. Alejandra Mejía va ser tretzena als 400 lliures, Kevin Teixeira, 29è i Aina Ortega, 30a als 200 metres esquena.