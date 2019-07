Generació daurada

La selecció sub-19 d’hoquei patins va proclamar-se campiona del Mundial B i va aconseguir l’ascens a la màxima categoria després d’un torneig immaculat amb sis victòries en sis partits disputats. Tècnic i jugadors analitzen les claus per endur-se el triomf final.

L‘objectiu, per primer cop des que soc al món de l’hoquei andorrà, és ser campions, és la pressió que ens hem posat. Ens hem plantejat ser campions per demostrar que la feina s’està fent bé.” Aquestes van ser les paraules del seleccionador nacional sub-19 d’hoquei patins, Roger Corral, abans de marxar a Barcelona a disputar el Mundial B dintre dels World Roller Games. I dit i fet. Andorra va tornar de la capital catalana amb el títol, l’ascens al Mundial A per al 2021, i una gran perspectiva de futur per a una generació que ja va començar a demostrar