El MoraBanc presenta Nacho Llovet, que signa per tres temporades, i que està cridat a ser un dels jugadors importants del nou projecte

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la primera incorporació de cara al proper curs, Nacho Llovet. L’aler-pivot català serà tricolor les tres temporades següents i arriba procedent de l’Obradoiro, on tenia contracte en vigor, i és per això que el director general del club, Francesc Solana, va voler agrair “l’esforç que ha fet per sortir de l’Obradoiro i venir a Andorra, perquè demostra que té ambició i mentalitat per seguir creixent”, i va admetre que “Llovet sempre ens ha agradat, ja vam intentar fitxar-lo quan va sortir de la Penya, i ara era un dels nostres objectius prioritaris”.

Després de tota