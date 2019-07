Andorra tanca la Copa Davis amb derrota contra Kosovo

Andorra va acomiadar-se de la Copa Davis amb una derrota per 2-1 contra Kosovo a l’última jornada del grup 4 europeu.

Els tricolors van començar amb bon peu després del triomf d’Èric Cervós per 6-3 i 6-4 contra Genc Selita. El segon matx individual va disputar-lo el número 1 d’Andorra, Ricardo Rodeiro, que va perdre per 7-6 (7-4) i 6-4 contra Granit Bajraliu, un punt que va empatar l’eliminatòria per als kosovars.

El triomf final va decidir-se al matx de dobles, quan Èric Cervós i Guillermo Jáuregui van caure contra Genc Selita i Granit Bajraliu. Els tricolors van guanyar el primer set