Soldeu, Aravell i La Cerdanya acullen l'Open d'Andorra de Periodistes

Els camps de Soldeu, Aravell i La Cerdanya van acollir entre dilluns i dimecres d’aquesta setmana la quarta edició de l’Open d’Andorra de Periodistes, una prova organitzada per l’Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf. Aquesta cita està pensada per donar a conèixer dintre del col·lectiu les qualitats úniques dels camps del Pirineu i també per promocionar el país com una possible destinació de golf.

Els jugadors participants van jugar durant tres dies als camps de Soldeu, Aravell i la Cerdanya, gràcies a l’ajut dels camps, Sport Hotels i l’empresa de màrqueting Teoria Diagonal. Els periodistes que van disputar el torneig