Andorra cau contra San Marino a la tercera jornada de la Copa Davis

L’equip nacional de Copa Davis va caure contra San Marino per 2-1 a la tercera jornada del Grup 4 europeu que s’està disputant, precisament, a l’estat sanmarinès.

Els tricolors van arrencar l’eliminatòria amb derrota, ja que Èric Cervós va caure contra el veterà Domenico Vicini, de 47 anys, per 6-3 i 7-6 (amb 11-9 al tie break). El número 1 d’Andorra, Ricardo Rodeiro, va enfrontar-se al número 1 de San Marino, Marco de Rossi, que va superar-lo per 6-2 i 6-1. Ja sense opcions de guanyar la sèrie, la parella de dobles, formada per Èric Cervós i Guillermo Jáuregui, va poder