Miguel Palanca, a punt

L’FC Andorra té pràcticament enllestida l’arribada de l’extrem tarragoní de 31 anys i podria signar aquesta setmana

Miguel Palanca és un nom d’aquells que fa patxoca i que corona una plantilla dissenyada per ser valenta i ambiciosa. Amb la base de l’any passat assegurada i amb la continuïtat d’homes clau en el dibuix de Gabri i Jorquera, la més que possible arribada de l’extrem tarragoní atorgarà a la línia atacant de l’FC Andorra qualitat, experiència, gol i una clara declaració d’intencions. Si res no es torça, segons pot avançar el Diari, Palanca serà el quart reforç del nou projecte i una de les peces clau de l’equip per a la temporada del retorn a la tercera divisió.