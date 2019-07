Justo Ruiz serà nomenat secretari d'Estat d'esports “en les properes setmanes o mes”

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va confirmar ahir que Justo Ruiz serà nomenat “en les properes setmanes o com a molt un mes” secretari d’Estat d’esports, tal com va avançar el Diari. La titular del departament va manifestar que “és el perfil amb el qual es treballa, i si tot es confirma, espero comptar amb la seva incorporació”.

Riva ho va confirmar a la recepció als esportistes que participaran al FOJE (Festival Olímpic de la Joventut Europea) de Bakú.

A més, sobre la possible participació d’Andorra a la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus, la ministra va assegurar que “és un dels