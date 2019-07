La ministra Sílvia Riva ha desitjat bona sort als cinc atletes que viatgen a Azerbaidjan i ha indicat que "és complicat" repetir els èxits del 2017 però que "per què no" potser es poden aconseguir

Recepció als esportistes que competeixen a Bakú Sílvia Riva amb la delegació que viatjarà a Bakú SFGA

Actualitzada 17/07/2019 a les 18:55

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha rebut aquesta tarda a Govern a la delegació de cinc atletes i els tècnics que els acompanyen al Festival Olímpic de la Joventut Europea que se celebra a Bakú, Azerbaidjan, la setmana vinent. Riva s'ha mostrat contenta perquè la primera recepció que fa des de que va assumir el càrrec sigui "a gent jove perquè és quan s'ha de consolidar la pràctica esportiva que s'ha començat de petits" i ha desitjat bona sort a Carla Marsol i Arnau Roig que competiran en atletisme, Ana Isal i Aleix Férriz que hi participen en natació i a Jordi Orteu, que fa gimnàstica artística.

Sílvia Riva ha manifestat que "és complicat" poder repetir els èxits aconseguits el 2017 amb una medalla de bronze en judo però ha assenyalat que "per què no" es pot tornar a obtenir un resultat similar.