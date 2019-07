La delegació andorrana viatja a Bakú amb cinc atletes

El Comité Olímpic Andorrà (COA) va presentar ahir l’equip que representarà al país al Festival Olímpic de la Joventut Europea que se celebra del 21 al 27 de juliol a Bakú (Azerbaidjan). Cinc atletes portaran la banderra d’Andorra a l’esdeveniment on, tal i com va explicar el president del COA, Jaume Martí, “anem amb la il·lusió de poder millorar marques. Ja seria un èxit”. En atletisme, Carla Marsol i Arnau Roig competiran als 100 i 200 metres, sota la supervisió d’Abraham Férriz com a tècnic. En natació, Anna Isal es llençarà a l’aigua per fer 100 i 200 metres esquena