El jugador està subjecte al dret de tempteig per l'Herbalife Gran Canària, que té cinc dies naturals per decidir si iguala o no l'oferta tricolor

El MoraBanc presenta una oferta de tres temporades per Clevin Hannah Hannah defensa Albicy, en el partit entre el Gran Canària i el MoraBanc d'aquest curs. Fernando Galindo

Actualitzada 17/07/2019 a les 13:55

La Lliga Endesa ha fet oficial aquest matí que el MoraBanc Andorra ha presentat una oferta pel base Clevin Hannah, jugador que està subjecte al dret de tempteig per part de l'Herbalife Gran Canària. Ara correspon al club de les illes decidir si iguala l'oferta feta per l'entitat del Principat, que segons ha informat el MoraBanc és de tres temporades. Els canaris tenen cinc dies naturals per fer-ho, és a dir, fins el proper dilluns 22 de juliol a les 23:59 hores, i en cas de no igualar-la, el nord-americà passarà a jugar a Andorra les tres properes temporades.

Hannah va arribar a Gran Canària la temporada passada després del seu pas per l'UCAM Múrcia, on va coincidir amb Ibon Navarro. El curs passat va signar unes mitjanes de 23 minuts en pista, 12 punts i 5 assistències per a un total de 12 crèdits de valoració.