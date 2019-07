El final de lliga farà pujada per al FC Andorra

Hospitalet, Sant Andreu, Vilafranca i Europa, quatre clàssics de la categoria, últims rivals

Un inici de lliga a l’Olímpic de Terrassa i una darrera jornada amb visita al Nou Sardenya per jugar contra l’Europa fa ensumar un retorn a la Tercera divisió per cordar-se el cinturó. El sorteig del grup cinquè, que ahir es va fer públic, guarda moments realment determinants de la temporada més enllà del tòpic que “tots han de jugar contra tots”.

El tram final de lliga, on el FC Andorra es pot estar jugant el play-off d’ascens, l’equip tricolor haurà de gestionar les seves opcions visitant el Municipal de la Feixa Llarga per enfrontar-se a un Hospitalet sempre favorit per