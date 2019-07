Andorra perd contra Malta a l'estrena de la Davis

L’equip d’Andorra va començar amb derrota per 2-1 contra Malta a la primera jornada del grup 4 de la Copa Davis que s’està disputant a San Marino.

Andorra va perdre dilluns el primer punt, ja que Jesús Muro va haver-se de retirar per lesió quan queia 4-1 contra Matthew Asciak, i la resta de la jornada va haver-se de suspendre a causa de la pluja. La resta de partits van disputar-se ahir, amb una de freda i una de calenta per a l’equip nacional. Ricardo Rodeiro va situar l’empat a un contra Malta després de guanyar Matthew Cassar per 6-2 i