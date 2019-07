Acord per Rafa Luz

El MoraBanc Andorra i l’UCAM arriben a un pacte econòmic perquè els tricolors no vagin al tempteig ni igualin l’oferta del conjunt murcià

Rafa Luz no jugarà la propera temporada al MoraBanc Andorra, ja que finalment l’entitat tricolor i l’UCAM Múrcia van arribar a un acord perquè els del Principat no exercissin el dret de tempteig i no igualessin l’oferta qualificada que va presentar el conjunt murcià pel base brasiler. Segons ha pogut saber el Diari, l’acord entre clubs ha estat a canvi d’una contrapartida econòmica pel MoraBanc (s’havia arribat a parlar d’uns 15.000 euros), tot i que l’entitat tricolor no ha detallat quin ha estat el pacte entre equips.

Després d’uns dies de tensió en què Luz va mostrar el seu descontent a