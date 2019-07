Rafa Luz no seguirà al MoraBanc Andorra

Els tricolors han arribat a un acord amb l'UCAM de Múrcia per no igualar la seva oferta

L'UCAM Múrcia presenta una oferta per Rafa Luz Rafa Luz durant un partit de la temporada passada. Fernando Galindo

Actualitzada 16/07/2019 a les 18:41

Punt i final a un dels serials de l'estiu en clau MoraBanc Andorra, ja que Rafa Luz no seguirà com a tricolor i jugarà la propera temporada a l'UCAM de Múrcia. L'entitat tenia fins les 23.59 hores d'avui per igualar l'oferta que els murcians havien fet al base brasiler, però els del Principat han anunciat que han arribat a un acord amb els murcians per no exercir el dret de tempteig i no igualar l'oferta qualificada.

El MoraBanc Andorra ha agraït a Rafa Luz a través d'un comunicat la seva professionalitat i li ha desitjat sort per al futur, mentre que el base ha fet el propi amb els tricolors en un tuit, i ha afegit que "ha estat un plaer conèixer i defensar el vostre país. Ens veiem aviat".