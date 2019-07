A Gwanju, a competir amb els millors

Mònica Ramírez, Nàdia Tudó i Bernat Lomero viatgen amb l’objectiu de fer marca

“En un Mundial és on apareixen les primeres espases de la natació i és on el nivell és molt exigent, com en uns Jocs”. Són paraules del director tècnic de la Federació Andorrana de Natació, Xavier Torrallardona durant la presentació ahir a la seu d’Andbank de l’equip de la FAN que competirà al Mundial de piscina llarga que se celebra a Gwanju (Corea del Sud) del 21 al 28 de juliol.

L’equip format per Mònica Ramírez, Nàdia Tudó i Bernat Lomero ja van representar el país als Jocs dels Petits Estats de Montenegro, amb sis medalles i cinc rècords d’Andorra, i