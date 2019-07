Moussa Diagne amplia el seu contracte amb el MoraBanc fins el 2021

El senegalès tenia "ofertes econòmicament molt superiors" però finalment ha decidit quedar-se a Andorra

Actualitzada 15/07/2019 a les 19:18

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquesta tarda que Moussa Diagne ha renovat el seu contracte per una temporada més. El pivot senegalès, que ja porta dues temporades al conjunt del Principat i tenia una més de signada, ha ampliat el seu compromís fins el 2021, donant per tancat així un dels serials de l'estiu. El pivot senegalès havia rebut l'interés d'altres equips de l'ACB, però finalment ha decidit quedar-se a Andorra, on se li assegura un paper destacat dins l'equip. "Des del primer moment, tant l’entrenador com jo mateix li vam fer saber al Moussa que aquesta temporada seria un referent per nosaltres pel seu treball i per la seva connexió amb la nostra afició", ha indicat el director general del MoraBanc, Francesc Solana, que ha volgut remarcar que "el jugador ha valorat l’oferta esportiva que li podíem oferir per sobre d’ofertes econòmicament molt superiors. Estem molt contents i esperem que segueixi millorant com ho ha fet des que juga amb nosaltres".

Diagne, de 25 anys i 2,11 metres d'alçada, ja va ser un dels homes de referència per a Ibon Navarro la temporada passada, en la qual va rendir a un gran nivell arribant a ser escollit MVP del mes de març a la Lliga Endesa. "La seva renovació ha estat un objectiu prioritari per a nosaltres davant del que hem tingut paciència", ha assenyalat Solana.

Amb Diagne, ja són vuit els jugadors que tenen un contracte amb el MoraBanc de cara al curs vinent: els nouvinguts Dejan Todorovic, Frantz Massenat, Nacho Llovet i Jeremy Senglin, a més de Guille Colom, David Jelínek i Michele Vitali.