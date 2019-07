Diego Huesca, nou reforç a la porteria per a l'FC Andorra

El nou porter tricolor farà dinou anys a l’agost i prové del juvenil del València

Diego Sebastián Huesca, porter paraguaià procedent del juvenil del València, és el tercer fitxatge de l’FC Andorra per a la propera temporada, la del retorn a la Tercera divisió. El jove porter, a l’agost farà els 19 anys, ha acabat la seva trajectòria formativa a Paterna i s’ha decidit per la proposta de l’Andorra en la seva primera temporada com a jugador amateur. Huesca, que formarà tàndem a la porteria amb Nico Ratti, ha estat internacional amb la selecció sub-17 i sub-20 del seu país, Paraguai, i la temporada passada va disputar un partit a la Lliga de Campions juvenil,