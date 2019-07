Gerard Miquel classifica la selecció en el darrer sospir

Dos gols a l’últim minut permeten als andorrans lluitar avui pel títol

14 segons per donar la volta al marcador. La selecció andorrana es va classificar per a la final del Mundial B que es disputa a Sant Cugat del Vallès després de remuntar en l’últim minut un 3-2 advers. La inspiració de Gerard Miquel va arrodonir un triomf coral per als andorrans, que van aconseguir aixecar l’avantatge parcial de Suïssa quan tot semblava perdut. Amb el 3-2 favorable als helvètics es va arribar a l’últim minut. Miquel va transformar un penal que establia l’empat quan quedaven 42 segons per acabar i ell mateix, en la següent jugada, va fer el quart